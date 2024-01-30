Менделеевка до 7 февраля принимает работы на конкурс детской рукописной книги

Тюменская областная научная библиотека продолжает прием заявок на ежегодный конкурс "Солнечные страницы детства". У писателей от 5 до 21 года, семей и детских коллективов осталось 9 дней, чтобы создать книгу своими руками.

К 30 января на конкурс заявилось уже более трех десятков юных творцов из Тюмени и Тюменской области. Лидеры по числу присланных рукописных книг – Абатский район и Ялуторовск.

Чтобы принять участие в "Солнечных страницах детства", нужно оформить в виде книги стихи или прозу собственного сочинения. Принимаются произведения следующей тематики: "Слушать природу сердцем", "Познаём народы, страны – познаём себя", "Любимая сердцем Малая Родина", "Вслед за тюменской сказкой" и "Тихая книга". Победители "Солнечных страниц детства" будут известны к 17 февраля. По итогам конкурса будет организована передвижная выставка творческих работ в Тюмени и Ялуторовске. Кроме того, лучшие работы примут участие в XXVII Международном конкурсе детской рукописной книги "Все краски Севера" в Мурманске.

Подробная информация здесь. Рукописные книги принимаются по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, Детская библиотека имени Константина Лагунова.