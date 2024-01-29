Жителям Викуловского района вручили награды за поддержку бойцов

Глава Викуловского района Андрей Лотов вручил жителям села Сартам награды за активную жизненную позицию, содействие в организации сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Сартамская территория одна из самых активных в этой работе. Жители плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, организуют сбор и доставку гуманитарной помощи. Помимо этого оказывают другую посильную помощь. В Викуловском районе изготовлена 81 сеть, из них 72 - жителями с. Сартам.

"Как-то все получилось само собой. Начинали малым числом, в дальнейшем присоединились другие жители района. Участвуют порой семьями. Я очень благодарна нашим землякам за посильный вклад в наше общее дело", - прокомментировала одна из инициаторов и вдохновителей группы Евгения Ткачук.

За год существования группы с территории Викуловского района отправлено более 15 партий гуманитарной помощи. Работа будет продолжена.

Глава района поблагодарил жителей Сартамского поселения за неравнодушие и активную жизненную позицию.