Жителям Викуловского района вручили награды за поддержку бойцов

Глава Викуловского района Андрей Лотов вручил жителям села Сартам награды за активную жизненную позицию, содействие в организации сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
Сартамская территория одна из самых активных в этой работе. Жители плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, организуют сбор и доставку гуманитарной помощи. Помимо этого оказывают другую посильную помощь. В Викуловском районе изготовлена 81 сеть, из них 72 - жителями с. Сартам.
"Как-то все получилось само собой. Начинали малым числом, в дальнейшем присоединились другие жители района. Участвуют порой семьями. Я очень благодарна нашим землякам за посильный вклад в наше общее дело", - прокомментировала одна из инициаторов и вдохновителей группы Евгения Ткачук.
За год существования группы с территории Викуловского района отправлено более 15 партий гуманитарной помощи. Работа будет продолжена.
Глава района поблагодарил жителей Сартамского поселения за неравнодушие и активную жизненную позицию.
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