На пешеходной улице Тюмени провели церемонию открытия Года семьи

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В Тюмени дали старт Году семьи, церемония открытия прошла на улице Дзержинского. В присутствии горожан Семья Вячеслава и Анжелики Рыбиных, ставшая победителем Всероссийского конкурса "Семья года" в 2023 году, передала благочинному Тюменского округа протоиерею Андрею Сбитневу символический семейный очаг "Сердце России", зажженный от огня из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, в котором хранятся мощи покровителей семьи и брака – святых Петра и Февронии.

"Семья – это самое ценное, что есть у каждого человека, это сплочение и традиции, дружба и помощь, взаимовыручка и поддержка в сложных ситуациях. Семья – это основа развития города, региона, страны. ... Отрадно видеть, что число активных, неравнодушных и осознанных родителей в нашем городе значительно растёт", - прокомментировал само событие и участие горожан в нем мэр города Руслан Кухарук.

По его словам, на церемонии открытия Года семьи были представители общественных организаций, которые через свои проекты объединяют людей, проводят мероприятия, оказывают помощь – делают так, чтобы Тюмень была лучше. "Это важно, потому что так исторически сложилось, что в Тюмени между жителями отношения выстраиваются, как в большой дружной семье, где главный принцип – все делать вместе", - подчеркнул Кухарук.

С 24 января лампада с огнем хранилась в региональном центре "Семья". С сегодняшнего дня она будет находиться в Богородице-Рождественском женском монастыре (Тюмень, улица 25 Октября, 29), все лампадки и свечи в монастыре зажжены от этого огня. Каждый сможет он него зажечь свою свечу, помолиться о здоровье и счастье близких.