Тюменские студенты все чаще трудоустраиваются после стажировки

Более 5 тысяч студентов приняли участие в масштабном исследовании студсреды.

Учащиеся вузов и колледжей Тюменской области поделились результатами опроса. Выяснилось, что для 39,3% стипендия является основным источником дохода. Этот показатель снизился относительно прошлого года. Для решения этого вопроса студенты предлагают организовывать дополнительные открытые стипендиальные конкурсы для студентов различных направлений вузов и колледжей.

Среди опрошенных студентов получают стипендии 66,5%, в прошлом году этот показатель составлял 61,7%. Работает 16,7% из всего числа опрошенных, что меньше почти на 4,5%, чем в прошлом году. Из работающих – чуть больше 63% не по специальности. Прошли стажировку из всех опрошенных 27%. 47% из них смогли трудоустроиться – это на 30% больше, чем в прошлом году. 46% студентов планирует работать по специальности, что на 7% меньше, чем в 2022 году.

Чаще всего устраиваются работать в пункты общественного питания, доставку и такси, а также в другие организации с низким входным барьером.

Основной причиной отказа от трудоустройства является нехватка опыта, что приравнивается к недоверию работодателя к студентам. Предлагается создать платформу о студенческих стажировках для всех направлений и специальностей, чтобы учащийся круглый год мог воспользоваться интересными вакансиями, сообщает Тюменская область сегодня.