Для тюменцев проведут всеобучи по дорожной безопасности

Сотрудники автоинспекции Тюменской области проведут всеобучи, инструктажи и мероприятия по безопасности дорожного движения с родителями школьников и воспитанников детских садов, чтобы снизить детскую дорожную аварийность в регионе.

Взрослые в Тюменской области виновны в 79% ДТП с участием детей: они не всегда соблюдают ПДД в присутствии детей, не всегда правильно и безопасно перевозят их в автомобилях, не используя детские удерживающие устройства, сами становятся виновниками ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры, превышая скорость и нарушая очередность проезда на перекрестках.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с педагогами проведут родительские собрания, на которых объяснят родителям необходимость ежедневного напоминания детям о безопасном поведении на дорогах, а также о важности правильного родительского примера.

В 2023-м году автоинспекторы провели 785 мероприятий с родителями, в том числе в образовательных учреждениях региона. В этом году планируется существенно увеличить эту цифру, сообщает ГИБДД Тюменской области.