Стало известно, каким спортом решил заняться сын Евгения Гараничева

Известный биатлонист Евгений Гараничев выбрал биатлон еще в 5 лет. Из-за возраста его не хотели брать в секцию, но упрямый мальчик не сдавался, он начал кататься на лыжах самостоятельно, от дома до дороги и обратно.

- Там метров сто было, - говорит спортсмен. – Я катался, а потом приходил домой, смотрел по телевизору выступление наших лыжников, и снова шел кататься.

Сейчас у спортсмена двое сыновей. Старшему восемь лет, а младшему – шесть. Евгений рассказал, что старший тоже занимается спортом. Правда, по стопам папы он не пошел. Перепробовав несколько секций, остановился на боксе. Евгений уверен, что нельзя заставлять детей заниматься спортом, сообщает АиФ-Тюмень.