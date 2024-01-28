Как пережить зимнюю хандру, рассказала тюменский психолог

В период зимней хандры людям обычно тяжелее вставать на работу, можно легко поддаться унынию. Психолог Александра Долина рассказала, как справиться с ней.

– Зимой человек ощущает себя хуже из-за холода и короткого светового дня. Из-за темноты чаще хочется спать, а холод – стресс для организма. Также сокращается физическая активность, ведь многие в морозы сидят дома. Поводом для грусти становится и то, что летом мы видим много ярких цветов, а зимой – только белый снег, – рассказала эксперт.

Чтобы легче пережить зиму, стоит найти себе хобби по душе. При занятии любимым делом выделяется гормон радости – серотонин. Следует отдохнуть и поговорить с близкими.

Психолог также порекомендовала вести дневник эмоций. Он поможет разобраться в своих переживаниях и происходящем внутри человека. Кроме того, стоит разобраться, что именно вас раздражает в зиме и попробовать повлиять на раздражающие факторы, сообщает Мегатюмень.