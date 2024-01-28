Что делать со снегом на дачном участке

- Специально подгребать или накидывать снег у приствольных кругов деревьев и кустарников не стоит, только если малоснежная зима, - делится дачник Юрий Васильев. - Снегом можно укрыть клумбы с многолетниками и грядки с подзимними посевами или защитить растения после прививки, особенно если они теплолюбивы. При наших холодных зимах растениям будет уютно под снежным ковром толщиной в 60-80 сантиметров. Спиреи, жимолость, барбарис – те растения, которые будут цвести ранней весной, лучше укрыть снегом "с головой". Такая процедура защитит цветочные почки от вымерзания.

Не утаптывайте снег возле деревьев и кустарников, это для них губительно. Снежные шапки стряхивайте, стараясь не повредить ветви. Если этого не делать, снег на ветвях плодовых деревьев несет большую опасность. Со временем он уплотняется, становится тяжелым, и в итоге ветки ломаются, не дожив до весны. Не сажайте рядом с домом ценные деревья и кустарники.

Садоводы не рекомендуют зимой ходить по газонам. В местах протоптанных дорожек трава будет хуже восстанавливаться. Также могут появиться желтые пятна и проплешины, а под сильно спрессованным снегом трава может подпревать и покрываться снежной плесенью, сообщает КП-Тюмень.