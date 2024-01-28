Юбилейная #СпецоперацияЛед пройдет в Тюмени

18:16 27 января 2024
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23 февраля на льду реки Туры и на тюменской набережной в районе Моста влюбленных состоится #СпецоперацияЛед - юбилейные, десятые автогонки сотрудников силовых структур на служебных автомобилях, дрифт и трековые гонки на льду.

Для семей с детьми пройдут мастер-классы патриотической и спортивной направленности, будут работать выставки ретро и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения.

Организаторами мероприятия традиционно выступают Правительство Тюменской области, Госавтоинспекция региона, Тюменская региональная Федерация автомобильного спорта Администрация города Тюмени и региональное Общество "Динамо".

С 12 до 15 часов будут работать полевые кухни, угощая зрителей автогонок горячим чаем и кашей.На льду реки Тура пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей и военно-историческая реконструкция, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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