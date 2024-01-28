Врач рассказала, как сохранить мужское здоровье

Гипогонадизм - заболевание, возникающее из-за недостаточной выработки мужских половых гормонов, в первую очередь тестостерона.

– Исследования ученых подтверждают факт снижения уровня активного тестостерона у мужчин старше 30-40 лет. Наличие хронических заболеваний лишь усугубляет ситуацию, – говорит врач-эндокринолог ГАУЗ ТО "МКДЦ" Наталья Савина.

Симптомы заболевания, как правило, проявляются у мужчин 45-55 лет, однако в последнее время подобные случаи все чаще регистрируются и в более молодом возрасте.

К основным проявлениям гипогонадизма можно отнести слабость, утомляемость, снижение плотности костной ткани, объема и тонуса мышц, увеличение жировой ткани и половую дисфункцию. В дальнейшем к этим проявлениям могут добавиться: хроническая депрессия, нарушение сна и снижение качества памяти. При обнаружении вышеуказанных симптомов необходимо обратиться к специалисту.

Врач-эндокринолог дала несколько советов, как мужчинам предупредить проблемы с репродуктивной системой:

• Бросайте привычку курить и употреблять алкоголь;

• Сделайте выбор в пользу здоровой пищи, исключив из рациона соленое, острое и жирное;

• Старайтесь поддерживать свой вес в норме;

• Обязательно проходите обследование на наличие инфекций.

Мужчинам необходимо больше двигаться, поскольку сидячий образ жизни ведет к нарушению кровообращения в половой системе, а вслед за ними возникают различные воспалительные процессы, которые могут приводить к снижению репродуктивной функции, – пояснила доктор, сообщает Тюменская область сегодня.