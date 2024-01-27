О странностях в поведении кошек рассказала ветврач

Кошка иногда ест и грызет волосы хозяина, тем самым передает часть запаха через уход.

- Таким тонким способом, непонятным нам, питомцы маркируют хозяев, как своих, показывают привязанность и любовь. Некоторые любители кошек называют это "геном парикмахера", - говорит ветеринар Дина Макарова. – Когда кошки облизывают хозяев, они тоже объявляют вас другом и частью стаи. Только последите тем, едят ли кошки ваши волосы. Если да, то они демонстрируют поведение, называемое пика. Это когда животное ест то, что не является едой, что может указывать на недостаток питания или другие проблемы со здоровьем. В этом случае надо обращаться к ветеринару, чтобы снять такое состояние

Специалист также отметила, что чрезмерные уход или вылизывание могут быть признаком стресса у животного. Постарайтесь выяснить причину. Это может быть переезд в другой место или появление нового питомца в доме, необходимость пометить территорию и даже недостаток витаминов.

- В любом случае, не стоит наказывать кошку за ее поведение. Вместо этого, необходимо понять, что за этим стоит, и попытаться помочь своей кошке решить ее проблему. Если это вызвано стрессом, попробуйте установить для кошки более регулярный режим дня и создайте ей спокойную атмосферу. Если причина в недостатке питательных веществ, пересмотрите диету и добавьте необходимые витамины и минералы,- подчеркнула ветврач.