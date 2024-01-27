Тюменцам рассказали о важных правилах этикета

Преподаватель этикета, член Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП (г. Москва), основатель Академии стиля и этикета SE в Тюмени Анастасия Анохина напомнила о некоторых рекомендациях.



1. Бокалы после застолья выглядят не эстетично. На стекле остаются следы помады или жира от пищи. Чтобы бокал во время всей трапезы оставался чистым, прежде чем отпить напиток, обязательно промокните губы тканевой или бумажной салфеткой и пейте с одной стороны бокала.

2. Не торопитесь обозначать в компании свою позицию: "Я не пью". Вы можете смутить других гостей или того, от кого поступило предложение. Просто возьмите бокал вина на весь вечер, чтобы не выделяться на фоне остальных гостей, можно пригубить и не пить содержимое. В полный бокал доливать никто не будет.

3. Не тянитесь к трубочке, не пытайтесь поймать ее губами. Поднесите напиток ко рту так, чтобы удобно было без лишних движений взять трубочку. Не втягивайте щеки и не делайте "туннель" из губ, а лишь слегка вытяните губы в виде легкого поцелуя. Не допивайте напиток до конца, чтобы не создавать ненужных звуков.

4. В большинстве ресторанов имеются контейнеры для выноса еды. Это делается и в тех случаях, если вы по какой-то причине не доели блюдо. Не стесняйтесь просить такой контейнер. Здесь речь идет о тех случаях, когда вы пришли в ресторан или кафе поесть самостоятельно, не в качестве гостя. Просить завернуть с собой остатки делового обеда или обеда в честь дня рождения – дурной тон, сообщает Тюменская область сегодня.