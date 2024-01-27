Меры против дипфейков разрабатывают в Тюменской области

"Последнее с чем столкнулись – подделка голоса, очень сложно распознать. Любой не застрахован от этого. Это как раз риски искусственного интеллекта. Мы проводили несколько мероприятий, в том числе, публичных посвященных распознаванию дипфейков. Сейчас работаем над безопасностью в этом направлении", - отметил руководитель департамента информатизации Станислав Логинов.

Он также сообщил, что в регионе мошенники стали создавать подложные акаунты руководителей бизнеса, органов власти, различных структур. Их подчиненные получали письма с просьбами или запугиваниями.

"Как только почувствовали, что с вас начинают собирать персональные данные, подтверждения и пароли, положите трубку. Ни одна структура, государственная или коммерческая не будет звонить. У них есть горячие линии. Службы безопасности банков тоже не станут звонить", - подчеркнул Логинов.

Он привел пример, что в зону интересов мошенников попадают и личные кабинеты на Госуслугах. Насторожить должны оповещения о том, что нужно подтвердить смену пароля. Называть кому-то данные нельзя, потому что можно лишиться аккаунта, сообщает Тюменская линия.