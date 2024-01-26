Александра Моора обсуждают все чаще

Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в топ-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа. Он занял 16 строчку рейтинга, подготовленного компанией "Медиалогия" по итогам 2023 года.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались русскоязычные сообщения на всех основных платформах соцмедиа, форумах и блогах. Данные для рейтинга рассчитаны 24.01.2024. Период исследования: 1 января – 31 декабря 2023 года.

Напомним, что ранее стало известно о лидерстве Александра Моора в медиарейтинге среди губернаторов Уральского федерального округа по итогам 2023 года.

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