Старт Году семьи дадут на пешеходной улице Тюмени

Открытие Года семьи в Тюмении Тюмеской области официально состоится 27 января на пешеходной улице Дзержинского, тюмецев и гостей города, официальная церемония начнется в 14:00, сооьбщили в администрации города.

2024 год официально объявлен Годом семьи. 23 января в Москве прошла торжественная церемония открытия Года семьи на главной уличной сцене выставки "Россия". Огонь для зажжения семейного очага выставки был привезен из Свято-Троицкого монастыря города Мурома, где зародился Всероссийский праздник "День семьи, любви и верности". Именно в Муромском Свято-Троицком монастыре хранятся мощи святых Петра и Февронии, небесных покровителей непреходящих семейных ценностей. Лампада с огнем семейного очага с выставки "Россия" доставлена в Тюмень, 27 января на праздничной площадке по улице Дзержинского состоится торжественная передача лампады.

В 13.30 для детей начнет работу театрализованная игровая программа от ДК "Орфей". Тюменцев согреют не только объятия близких и родных людей, но и улыбки, танцы и песни с артистами ЦКиТ "Тюмень".