Тюменцы ради гарантий семейного счастья снова выбирают красивые даты для свадеб

В органах ЗАГС Тюмеской области дан старт регистрациям брака в красивые даты.

В первую дату - 24.01.2024 - зарегистрировано 53 брака, в том числе 44 - в Тюмени и Тюменском района, остальные - в Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковском городском округе, Бердюжском и Сорокинском муниципальных районах.

Следующий свадебный бум ожидается 24.02.24 - более 120 заявлений подано в органы ЗАГС на регистрацию брака в эту дату, сообщает Управления ЗАГС Тюменской области.