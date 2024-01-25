Тюменцы ради гарантий семейного счастья снова выбирают красивые даты для свадеб

18:00 25 января 2024
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В органах ЗАГС Тюмеской области дан старт регистрациям брака в красивые даты.

В первую дату - 24.01.2024  - зарегистрировано 53 брака, в том числе 44  - в Тюмени и Тюменском района, остальные - в Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковском городском округе, Бердюжском и Сорокинском муниципальных районах.

Следующий свадебный бум ожидается 24.02.24 - более 120 заявлений подано в органы ЗАГС на регистрацию брака в эту дату, сообщает Управления ЗАГС Тюменской области.

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