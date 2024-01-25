Официальное открытие Года семьи в Тюменской области состоится 27 января

Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставлен в Тюмень из Салехарда вечером 24 января. На официальном открытии Года семьи в Тюменской области 27 января он бдут передан во все муниципалитета региона.

Торжественная церемония зажжения огня состоялась 23 января во время Всероссийского форума "Родные-любимые", который прошел в рамках международной выставки "Россия" на ВДНХ в Москве. В Уральский федеральный округ огонь привезла семья из Ямало-Ненецкого автономного округа, до Тюмени лампаду с огнем доставил руководитель представительства Ямала в Тюменской области Андрей Коваль. Отсюда его развезут по остальным регионам УрФО.

В церемонии передачи огня приняли участие вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин, семьи Любенко из Тюмени и Рыбиных из Тюменского района.

"Официальное открытие Года семьи в Тюменской области состоится 27 января. Представители городов и районов области смогут получить частичку этого огня. У нас очень хорошие семьи, великолепная статистика по рождаемости", - отметила Ольга Кузнечевских.

Лампада с огнем отправлена на хранение в Региональный центр "Семья". "Огонь символизирует домашний очаг – верю, что его тепло согреет всех жителей Тюменской области", - прокомментировал событие в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.