В Тюмени в воскресенье пройдет форум-фест "Тёплые коты"

В Тюмени 27 января пройдет добровольческий форум-фест "Тёплые коты", гостей будут ждать в "Современнике" ( Олимпийская, 9) с 13:00 до 16:00, в программе - выставка добровольческих сообществ, волонтёрская гостиная, выступления спикеров и музыкантов.

Форум проводится по проекту "Тёплые коты: сообщества доброты", реализуемого АНО "ДМЦ "Грин Хелперс" на средства гранта губернатора Тюменской области.

Юлия Стафеева, руководитель проекта "Тёплые коты: сообщества доброты":

Мы приглашаем всех жителей и гостей города посетить форум-фест "Тёплые коты", принять участие в интерактивах от сообществ и найти себе волонтёрские вакансии по душе.

Форум начнется с выступления спикеров, после чего состоится беседа с гостями волонтёрской гостиной. Далее гостям форум-феста будет презентован сборник добровольческих практик "Сообщества доброты". Завершится форум-фест награждением участников проекта "Тёплые коты: сообщества доброты". Для посетителей будут работать интерактивные площадки различных по тематике городских добровольческих сообществ, а также пункт сбора необходимого для животных приюта "Лучший друг", экоприёмник, площадки "КотоЗОЖ" и "КотПатриот". Планируется сбор гуманитарной помощи, товаров для детей и пожилых людей.