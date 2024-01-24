Потомственная ковровщица в музее Словцова расскажет все о тюменских коврах

В Тюмени пройдет встреча с потомственной ковровщицей Натальей Денисовой, посвященная истории художественного промысла встреча откроет цикл лекций Тюменской школы креативных индустрий, на котором представители креативного бизнеса рассказывают о своей деятельности, о возможностях развития и перспективах масштабирования своего продукта.
В 2024 году тюменскому ковру исполняется 300 лет. 31 января в 18:00 в Музейном комплексе им. Словцова руководитель мастерской "Тюменский махровый ковер" Наталья Денисова. расскажет, как тюменские ковры принесли известность нашему региону, какие смыслы заложены в декоративном строе ковра, кто является прародителем тюменского махрового ковроткачества и многое другое.
Все встречи лектория проходят бесплатно, для участия в них нужно лишь зарегистрироваться.
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