Тюменским опекунам и попечителям увеличат выплаты на приемных детей

Ежемесячная выплата вознаграждения опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка, принятого на воспитание, с 2008 года составляла 3 200 рублей, теперь она будет привязана к величине прожиточного минимума и в этом году превысит 5 тысяч рублей.
"Правительство региона внесло в областную думу законопроект, устанавливающий, что размер выплаты должен составлять 30 % от величины прожиточного минимума, установленного в Тюменской области. Таким образом, в 2024 году размер выплаты вознаграждения составит 5 053,20 руб.", - сообщает пресс-служба облдумы.
Законопроектом предлагается ввести беззаявительный порядок перерасчета размера выплаты вознаграждения, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
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