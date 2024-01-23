Депутаты Тюменской гордумы VIII созыва с начала работы получили более полутысячи обращений от горожан

Депутаты Тюменской городской думы с сентября 2023 года приняли свыше полутысячи обращений от жителей города.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова помогла семье участника специальной военной операции попасть на детские спектакли Тюменского театра кукол и театра "Ангажемент".

Депутаты Тюменской городской думы с сентября 2023 года приняли свыше полутора тысяч обращений от жителей города, причем более половины — в устной форме при личном общении, остальные — через интернет-ресурсы, месенджеры и обычные письма. Ни один вопрос, затронутый тюменцами, не остался без внимания.

По просьбе жителей Войновки и по ходатайству Вадима Долгих ступени крыльца досугового центра "Родник" облицевали противоскользящим покрытием. Теперь посетители центра могут не беспокоиться за свою безопасность.

На карьере Школьном по обращению жителей и депутата Александра Захарова построили пирс, он поможет сохранить берег и обеспечит безопасность людей.

При содействии Степана Киричука в Заречном микрорайоне на пересечении проезда Солнечного и улицы Рауля-Юрия Эрвье оборудовали площадку для выгула собак – обращения в адрес депутата неоднократно поступали от жителей города.

Андрей Голоус после участия в Едином дне приема садоводов взял на контроль вопросы с поставкой электроэнергии в СНТ "Меркурий", отметив, что эти проблемы являются одними из основных в его работе и как депутата, и как руководителя Центра поддержки садоводства.

Жительница частного дома из-за перебоев с электричеством обратилась к Андрею Киму - семья с малолетними детьми практически замерзала. Депутат оперативно посодействовал горожанам в покупке генератора и передал теплые вещи для детей.

При участии Николая Моисеева удалось поставить точку в вопросе переселения горожан из частного аварийного дома по улице Голышева в благоусроенную квартиру. Ветхий дом, где жила семья с инвалидом-колясочником, стоял в окружении многоэтажек и был постоянно подтопленным грунтовыми водами, жить в нем было невозможно, и желающих купить участок не было. Вопрос решился при участии директора департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова. Дом выкупили строители.

Есенгалий Ибраев передал в городскую "Богадельню" сахар, растительное масло, макароны, гречку, рис. ""Богадельня" дает кров и заботу каждому человеку и шанс на новую жизнь, но и сам Дом милосердия часто нуждается в поддержке", – отметил Есенгалий Ибраев.

Дмитрий Елагин помог детскому коллективу школы музыки и вокала "Моя вселенная" найти зал для выступления в честь пятилетнего юбилея учреждения.

Елена Бойко передала общественной организации "Особый ребенок" материалы для творчества. Учреждение объединяет свыше 450 семей, воспитывающих детей-инвалидов, и помогает юным тюменцам с особенностями здоровья развивать социальные навыки, осваивать ремесло.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова помогла семье участника специальной военной операции попасть на детский спектакль в постановке Тюменского театра кукол в театр "Ангажемент".

Характеризуя в целом работу депутатского корпуса на избирательных участках, Светлана Иванова отметила, что темы обращений тюменцев охватывают практически весь спектр социальных вопросов, депутаты всё это учитывают в своей деятельности. "С начала работы восьмого созыва Думы депутатский корпус активно сотрудничает с администрацией Тюмени в интересах горожан. Каждый депутат знает ситуацию на своем избирательном округе и решает возникающие вопросы", – подытожила председатель гордумы.