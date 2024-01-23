В Тюмени набирают контролеров-распорядителей на Всероссийскую спартакиаду

Организатор Всероссийской Спартакиады между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в Тюмени объявил о наборе граждан на обучение контролеров-распорядителей спортивных соревнований. Они будут следить за порядком во время проведения предстоящей спартакиады.

Главными задачами персонала будет встречать зрителей, проверять билеты, ограничивать проход зрителей в опасные зоны, информировать присутствующих о правилах и дополнительных услугах, принимать меры по удалению зрителей в случае нарушения ими правил поведения.

Прием заявок уже стартовал и продлится до 25 января. Обучение пройдет с 29 по 31 января с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 19. Вся информация о документах и условиях здесь.