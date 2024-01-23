В Тюменской области стартовал конкурс "Сердце отдаю детям"

Областной конкурс профессионального мастерства для работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" является одним из самых значимых мероприятий года.
Конкурс соответсвует целям нацпроекта "Образование" и способствует созданию эффективных условий для непрерывного профессионального развития, творческого и карьерного роста педагогов.
Конкурс проводится с 4 марта по 26 апреля 2024 года в два этапа: заочный этап - с 4 марта по 29 марта, очный - 26 апреля. Прием конкурсных материалов от муниципалитетов начался и завершится 7 марта.
В конкурсе принимают участие педагогические работники различных должностей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в образовательных организациях всех типов, осуществляющих обучение (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности). Требования к педагогическому стажу в должностях педагогических работников – не менее трех лет.
В конкурсе семь номинаций - участвовать могут п едагоги дополнительного образования по технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной направленности. ТАкже предусмотрена номинация для педработников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, с инвалидностью.
Задать вопросы об участии в областном этапе конкурса можно по тел. +7(3452) 290-245; е-mail: bugaevaon@pioner72.ru (Бугаева Олеся Николаевна – старший методист управления развитием региональной системы дополнительного образования ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер").
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