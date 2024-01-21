Кукольные традиции продолжаются в Ялуторовске

В ялуторовском музее "Торговые ряды" прошла встреча участников проекта "Кологодная кукла". В 2023 году он объединил жителей города, которые интересуются традиционными народными обрядовыми куклами.

Первое занятие проекта "Кологодная кукла" в ялуторовских "Торговых рядах" прошло в августе прошлого года. Тогда мастерицы работали над куклой, которая называется "Августовская Желанница". По традиции, такие куколки делали по завершению жатвы и, украшая ее, мастерицы загадывали заветные желания. Считали, что, чем лучше украсишь, "одаришь" желанницу, тем больше шансов, что твое желание исполнится.

Потом были мастер-классы по созданию куклы-"Рябинки" (оберег с бусами из ягод рябины), куклы "Параскевы-пятницы" (помощница в семейных и бытовых делах), "Спиридона-солнцеворота" (оберег для мужчин, который помогает справиться с трудностями).

На январское занятие рукодельницы собрались, чтобы научиться мастерить Святочную Козу. Ее делали в период святок и дарили друг другу с пожеланиями благополучия, достатка и радости.

Следующий мастер-класс, в феврале, будет посвящен Северной Берегине.