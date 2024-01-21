Голышмановский художник представил свою персональную выставку

Голышмановский художник Евгений Корнильцев-Быстринский открыл свою персональную выставку "Пятое время года" в поселке Московском Тюменского района. Композиция получилась хоть и небольшая, но многообразная. Стиль своих работ многогранный художник определяет, как "загадочный реализм".

- Серия работ "Пятое время года" посвящена библейским сюжетам. Придуманный мной новый сезон не зависит от календаря. Это состояние души, это тепло родного дома, внутренняя гармония человека и природы, - подчеркнул Евгений.

Зрители выставки особенно часто останавливались около картин цикла "Времена года". На них изображены пейзажи и лица жителей его малой родины в Голышмановском городском округе. Для художника этот цикл стал своего рода "живописной родословной".

На выставку приезжали его родные и друзья со всего нашего региона, те, кто очарован яркими красками на необычных полотнах Евгения. Уроженец малой деревни Быстрой, автор картин рассказал посетителям выставки о творчестве, процитировал Рождественские стихи Иосифа Бродского, которые вдохновили его на создание одной из лучших своих картин "Утренняя звезда". Евгений Корнильцев работал в Красноярском крае, Абакане, Москве. Он стал известным благодаря своим картинам – аллегориям, сообщает АиФ-Тюмень.