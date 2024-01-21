Тюменцы чаще покупают непродовольственные товары

Большая часть покупок в Тюменской области приходится на непродовольственные товары.

511 млрд 24,2 млн рублей потратили жители региона в магазинах. Это данные за январь-ноябрь 2023 года, без учета предновогоднего бума. За год оборот розничной торговли вырос на 18,8%. По динамике регион лидирует в Уральском федеральном округе и значительно превышает общероссийский показатель (5,9%).

По данным Росстата и Тюменьстата, начиная с августа тюменцы в общей сложности оставляют на кассах более 51 млрд рублей. Основная часть трат — 268 млрд 110,1 млн рублей за 11 месяцев — приходится на непродовольственные товары. За продукты, напитки и табачные изделия граждане заплатили 242 млрд 914,1 млн рублей. При том, что за год, согласно официальной статистике, цены на товары и услуги в регионе выросли на 1,7%.

С учетом численности населения ежемесячно каждый житель Тюменской области тратит на покупки более 28,8 тысяч рублей. В УрФО оборот розничной торговли за 11 месяцев составил 3 трлн 401 млрд 516,7 млн рублей, в целом по России — 42 трлн 461,4 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.