Тюменские автоинспекторы уделяют особое внимание профилактике "пьяного" вождения

Третий год в Тюменской области снижается дорожная аварийность с участием пьяных водителей. В 2023-м году в регионе произошло 208 ДТП, спровоцированных водителями в состоянии опьянения, 24 человека погибли, 276 ранены.

Руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер отметил, что автоинспекторы проводят системную работу по предупреждению пьяного вождения, однако без активного содействия населения такого результата было бы достичь невозможно.

Руководители муниципальных образований Тюменской области, депутаты, спортсмены, представители общественности участвуют в "сплошных проверках" водителей на трезвость в каждом муниципалитете. Жители городов и районов благодаря этому понимают, что пьяному вождению противодействуют не только полицейские, а население в целом. В этом году сотрудники Госавтоинспекции продолжат практику проведения "сплошных проверок" водителей на трезвость на различных участках дорог, меняя не только места проверок, но время и формат их проведения, сообщает ГИБДД Тюменской области.