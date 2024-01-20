Узнать об истории молодежной политики региона могут тюменцы

В официальном сообществе ВКонтакте "Актив Тюменской области" появились два выпуска серии интервью с лидерами сферы: Сергеем Сарычевым, советником Председателя Правления Генерального директора ООО "СИБУР" и Натальей Западновой, Депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Видео приурочены к 30-летию молодежной политики Тюменской области. Всего будут опубликованы 9 роликов.

Сергей Сарычев — вице-губернатор (2005–2022 гг.), автор проекта закона "О молодежной политике в Тюменской области", с 1992 по 1997 годы он занимал должность председателя Комитета по делам молодежи и туризму администрации региона. В интервью он рассказал о том, как зарождалась молодежная политика в Тюменской области, об открытии Комитета по делам молодежи и о команде, работающей в тот период. Лидер сферы поделился, над какими проектами трудились специалисты и о том, какие навыки он получил. Также Сергей Сарычев дал несколько советов тем, кто сейчас работает в молодежной политике и поздравил специалистов с юбилеем сферы.

Наталья Западнова — разработчик детских и молодежных инновационных программ и методик: в том числе проекта "Студенческая весна". С 1993 по 1999 годы занимала должность Председателя Комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области. При ее участии разработан и внедрен закон "О молодежи". В видеоролике она рассказала о том, какой была молодежная политика в 90-х годах и как специалисты сферы справлялись с трудностями. Наталья Западнова перечислила направления, над которыми трудилась и поделилась навыками, полученными за время работы.

— С самого основания молодежной политики у руля стояли специалисты своего дела: они создавали организации, поддерживающие интересы молодежи, работали над законами, способствующими развитию сферы. Благодаря усилиям лидеров в то время, современная молодежь знает, что ее голос имеет значение, а идеи будут услышаны — непростой, но благородный труд, — рассказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Также выйдут видеоинтервью с другими кураторами и руководителями сферы молодежной политики разных лет: вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских, секретарем Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андреем Артюховым, заместителем председателя Тюменской областной Думы Натальей Шевчик, директором Департамента социального развития Тюменской области Дмитрием Грамотиным, директором Департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени Евгением Хроминым, заместителем Губернатора Тюменской области Павлом Белявским, директором Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ириной Широковой, сообщает КП-Тюмень.