Тюменские режиссеры примут участие в создании фильма о лесных пожарах

Тюменцы Дмитрий Колобов ("Каравелла Крапивина") и Алексей Южаков ("Папаша в бегах") снимут документальный фильм о лесных пожарах в регионе. Жители Тюменской области могут отправить свои истории, архивные фото и видео пожаров 2023 года в личные сообщения Дмитрию Колобову во Вконтакте.

Проект пока в препродакшне, идет поиск продюсеров и инвесторов. Для тизера и презентации проекта режиссеры собирают истории жителей региона — впоследствии, они могут стать героями съемок. В фильме будут сцены реконструкции реальных событий со слов героев и очевидцев. Съемками этой части ленты займется режиссер "Папаши в бегах" — Алексей Южаков. Также будет показана работа сотрудников МЧС. Фильм планируют выпустить в 2025 году, сообщает Мегатюмень.

— Нам очень важно узнать истории простых горожан, которые боролись со стихией или пострадали от нее, потому что документальное кино — всегда про людей. Мы хотим собрать как можно больше таких историй от тюменцев и жителей региона — постараемся разобраться, как можно предостеречь пожары и помочь в моменте. Это будет эмоциональное кино, — рассказал редакции Мой-портал.ру Дмитрий Колобов.