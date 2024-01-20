Об особенностях артроза рассказал тюменский врач

11:41 20 января 2024
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Хрящи в суставах со временем изнашиваются и утончаются. Поэтому многие страдают от боли в суставах, покидают кабинет специалиста с диагнозом – остеоартроз.

Врач-травматолог-ортопед ОКБ №2 Павел Васкецов рассказал о причинах возникновения артроза, факторах риска и лечении недуга.

В первую очередь стоит сказать о том, как предупредить болезнь и в каких случаях обращаться к врачам. Эксперт пояснил, что боль в суставе является главным симптомом недуга. Она усиливается на стадии прогресса болезни: начинает проявляться при незначительных нагрузках и длительной ходьбе.

Заметив у себя симптомы артроза, необходимо обратиться к терапевту в поликлинике по месту жительства. Врач, при выявлении заболевания, направит пациента на дальнейшее лечение к ревматологу или травматологу-ортопеду. В зависимости от стадии недуга.
Эксперт отметил, что лечебная физкультура (ЛФК) остается главной основой профилактики и лечения артроза, сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: врач , здоровье , советы
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