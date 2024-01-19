Театр кукол из Тюмени отправится на гастроли в Югру

Тюменский театр кукол побывает с гастролями в ХМАО-Югре благодаря проекту "Культурное сотрудничество".

1 и 2 февраля театр кукол посетит с гастролями Ханты-Мансийск. В концертно-театральном центре "Югра-Классик" артисты покажут два ярких и современных спектакля.

Юные жители Югры увидят спектакль "Щелкунчик". Это произведение в нашей стране давно стало символом Рождества и новогодней сказки. Чудесная история напомнит о важности сострадания и человечности, о том, что любовь способна даровать победу над злом. В спектакле удачно сочетаются современные технологии видеомаппинга, классические приёмы театра кукол и живой план.

Взрослой аудитории покажут спектакль по произведению М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Премьерный спектакль для взрослых театра кукол стал в прошлом году самым востребованным, билеты раскупаются за несколько месяцев вперед. В основе спектакля легендарный роман о любви и нравственном долге, о преданности и предательстве, об истинном творчестве, которое всегда является преодолением, порывом к свету и добру.

Гастроли состоятся благодаря проекту "Культурное сотрудничество". Это межрегиональный проект Тюменской области, Югры и Ямала, реализованный при поддержке губернаторов Александра Моора, Натальи Комаровой и Дмитрия Артюхова. Зрителей Ханты-Мансийска ждут незабываемые вечера, наполненные эмоциями и искусством!