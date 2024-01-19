В Тюмени определились со списком территорий, за благоустройство которых пройдет голосование на портале "Я решаю!"

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В Тюмени закончился сбор предложений по благоустройству территорий на 2025 год. Всего поступило 727 предложений в отношении озелененных территорий: 329 – по 12 скверам и 398 – по 9 зеленым уголкам. Лидером по количеству предложений стала озелененная зона общественного пространства по ул. Карла Маркса, 110а, сообщается в Telegram-канале мэра Кухарука.

Площадка по ул. К. Маркса, 110а набрала 167 сообщений. 127 тюменцев высказались по поводу изменения облика аллеи Молодоженов, в тройке лидеров и территория в районе ул. Юрия Семовских, 8 – 71 человек написал свои пожелания по будущему ее благоустройству.

По результатам сбора предложений сформирован перечень территорий. С 25 января на портале "Я решаю!" стартует голосование за вышеперечисленные территории, тюменцы могут высказать свое мнение.

Полученные данные помогут сформировать рейтинг территорий, и объекты, занявшие верхние позиции в нем, будут направлены для включения в федеральную программу.