Прием заявок на премию "Россия – страна возможностей" продлен до 31 января

Рассказать свою историю и стать номинантом Национальной премии "Россия – страна возможностей" теперь можно до 31 января 2024 года включительно. Премия организована президентской платформой "Россия – страна возможностей" и призвана выявить и поддержать тех жителей Российской Федерации, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни.

Премия реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Решение о проведении Премии было сформировано по итогам заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Полная информация опубликована на официальном сайте Кремля. Автор идеи – Анна Пивоварова, выпускница проекта "Мастера гостеприимства", посол гостеприимства Ростовской области. Организатором Национальной премии является президентская платформа "Россия – страна возможностей".

"Мы получили большое количество заявок на участие в Национальной премии "Россия – страна возможностей" как от молодежи, так и от номинантов старше 55 лет. Это люди из самых разных отраслей – медицины, бизнеса, образования и других. В топ-5 регионов пока вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Московская и Тюменская области. Самыми популярными номинациями среди участников стали "Образование", "Творчество и искусство", а также "Лидерство". Точно знаю, что в России много талантливых и преданных своему делу людей, и премия – отличная возможность получить дополнительные ресурсы для реализации своих проектов и идей", – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

Премия призвана показать, что победители и лауреаты – это реальные люди, которые столкнулись с трудностями, но не сдались и продолжили идти к своей мечте. Национальная Премия "Россия – страна возможностей" – для каждого, кто готов реализовать свой потенциал, внести свой вклад в развитие общества и быть примером для других. К участию приглашаются жители России старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личностный потенциал, вносят свой вклад в развитие страны и являются примером для других.

Прием заявок на Национальную премию продлен и это дополнительный шанс заявить о себе, поделиться собственным опытом и дать новый толчок для продвижения своего проекта. Принять участие в премии может любой житель России, выбрав одну из 13 номинаций, среди которых: "Здравоохранение и медицина", "Предпринимательство", "Лидерство", "Информационные технологии и Искусственный интеллект", "Экология", "Туризм", "Спорт и уличная культура", "Наука и технологии", "Инклюзия", "Творчество и искусство", "Медиа", "Образование" и "Развитие регионов".

Движение Первых учреждает в Премии специальную номинацию "Выбор Первых". В данной номинации победителя из 100 финалистов премии выберут дети. Голосование будет проводиться в 2 этапа: 1 этап – онлайн-голосование на платформе Движения, где все дети смогут сделать свой выбор и сказать, чья история, по их мнению, заслуживает наибольшего признания, 2 этап – лидеры онлайн-голосования будут переданы для определения победителя Детской дирекции проекта "Выбор Первых".

Определение победителей Премии состоится в Москве на Международной выставке-форуме "Россия". Победители получат возможность стать амбассадором президентской платформы "Россия – страна возможностей", приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме "Дело в людях", путешествие по России, обучение по профилю в Мастерской управления "Сенеж". Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.

Прием заявок на Премию продлится до 31 января 2024 года. Для того, чтобы принять участие в Национальной Премии, необходимо подать заявку с рассказом своей истории на сайте premia.rsv.ru.