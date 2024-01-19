Тюменскую область на форуме "Родные-любимые" представит педдинастия Занкиевых из Тобольска

Делегация Тюменской области отправилась на Всероссийский форум "Родные-любимые" в Москву, в составе команды семь представителей тобольской педагогической династии Занкиевых (на фото), а также школьники и студенты-активисты "Движения Первых", сотрудники центра "Семья", дворца творчества "Пионер", департамента соцразвития Тюменской области.

Педагогическая династия Занкиевых на форуме выступит в конкурсе, в котором семье предстоит выполнить ряд заданий, например, приготовить ужин, провести мастер-класс. Общий трудовой стаж династии составляет 610 лет, из них педагогический — 545 лет. Основатель династии — Якуб Камалиевич Занкиев, Заслуженный учитель РФ, участник Великой Отечественной войны, Заслуженный гражданин города Тобольска. В роду более 20 педагогов. В состязании примут участие 3 поколения семьи.

2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Форум "Родные-любимые" даст старт мероприятиям, направленным на поддержку крепких семей.