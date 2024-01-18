В Тюмени проходит обучение общесвенных наблюдателей для президентских выборов

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В городах и муниципалитетах Тюменской области общественные активисты совместно с представителями некоммерческих и общественных организаций отобрали 2 854 общественных наблюдателя, после прохождения обучения они будут вести общественный контроль на выборах президента Российской Федерации,сообщили в Общесвенной палате региона.

В Тюмени обучающие семинары 18 января проходят в технопарке, в них примут участие более 400 человек из Восточного и Ленинского административных округов. 22 января учеба будет организована в Тобольске, 23 января – в Тюмени для жителей Центрального и Калининского административных округов, 25 января – в Ялуторовске и Заводоуковске, 26 января – в Голышманово.

План-график проведения обучения общественных наблюдателей утвердили участники Общественного штаба по наблюдению за выборами, которые провели заседание в Тюмени 16 января. В начале встречи председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин рассказал общественным активистам о ходе подготовки к выборам президента на территории региона. Затем участники обсудили порядок деятельности штаба по наблюдению за выборами.