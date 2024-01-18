В Тюмени пройдут баттлы по брейк-дансу

Танцоры со всей Тюменской области будут бороться за медали чемпионата и первенства по танцевальному спорту в стиле брейкинг, который пройдет в тюменском "Пионере" 20 и 21 января, участовать собираются около 200 спортсменов.

Посмотреть на танцевальные баттлы может любой желающий, вход бесплатный. Начало в 9:00.

По традиции на турнире выступают спортсмены от новичков до профессионалов. Сильнейших определят в зачетах "Соло", "Командных соревнованиях" и "Массовом спорте".

Тренер-преподаватель по брейкингу во Дворце творчества и спорта "Пионер" Артур Мурзаев:

Очень здорово, что в данном виде спорта участвуют и ребята дошкольного возраста, и взрослые мужчины и женщины. Например, мне 37 лет и я выступаю на чемпионате. А для новеньких юных танцоров есть "Массовый спорт", там дети могут попробовать себя в брейкинге, не боясь конкуренции и проигрыша, ведь все будут награждены. "Топ-8" танцоров отправятся на следующий уровень — соревнования Уральского федерального округа, которые пройдут 4 февраля в Екатеринбурге.

Брейкинг сейчас очень популярен, в том числе среди молодежи. Этот танец входит в перечень видов спорта, где спортсмены получают спортивные разряды, а страны формируют сборные команды.