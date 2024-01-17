Путин поручил изучить и масштабировать тюменский опыт помощи бездомным на другие регионы

Оказание медпомощи бездомным в тюменском центре помощи "Милосердие" обсуждался на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, после чего правительству РФ было поручено совместно с комиссией Госсовета по направлению "Здравоохранение" изучить этот опыт и рассмотреть возможность его распространения в других субъектах.

В информцентре тюменского правительства отмечают, что в регионе две негосударственные организации-поставщики социальных услуг, которые оказывают социально-медицинскую помощь бездомным. Областной бюджет выделяет им субсидии как за оказанные социальные услуги, так и в виде губернаторских грантов.

Центр "Милосердие" оказывает качественную помощь жителям региона, попавшим в кризисную ситуацию. Все, кто по разным причинам оказался на улице, могут обратиться в организацию. В структуре "Милосердия" действует медицинская служба полного цикла - это значит, что центр выстроил взаимодействие с государственными лечебными учреждениями.

Директор "Милосердия" Андрей Якунин выразил благодарность за внимание к проекту на федеральном уровне. В центре бездомным оказывается плановое лечение и уход за людьми, в том числе теми, у кого нет документов, помощь с восстановлением документов, оформлением инвалидности, а также проводится реабилитация. Уход получают те, кто временно утратил способность к самообслуживанию и страдает хроническими прогрессирующими заболеваниями (онкология, СПИД, последствия инсульта и травм).

"Особенность работы в регионе по оказанию помощи бездомным — тесное межведомственное взаимодействие социальных и медицинских служб. За каждым поставщиком социальных услуг закреплена поликлиника, которая оказывает медпомощь в рамках обязательного медицинского страхования. Если человек без документов, подключаются социально ориентированные организации", - отмечают в информцентре.