Ирина Широкова: стенд Тюменской области на выставке "Россия" признан одним из лучших

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Стенд Тюменской области на выставке "Россия" в Москве признан одним из лучших, если будет принято решение о продлении работы выставки - будем дальше работать, сообщила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Накануне президент на встрече с главами муниципалитетов субъектов РФ отметил, что выставка привлекла к себе большое внимание, и выразил мнение, что ее работу нужно продолжить до конца лета.

Ирина Широкова на вопрос о работе тюменской части масштабной выставки ответила, что трафик тюменского стенда почти 350 тысячи посещений, очень большой поток людей был н а новогодних праздниках. "Выставка интересна людям, пользуется популярностью", - подчеркнула она.

Что касается планов по мероприятиям, то регион продолжит радовать посетителей выставки новым контентом и тематическими активностями. "14 января завершились дни регионов, сегодня стартовали отраслевые дни, когда каждое федеральное министерство проводит тематический день на всей Выставке. Соответственно, наши органы власти включаются в эту работу, мы делаем тематический контент и активности на стенде", - отметила Ирина Широкова.

Экспозиция "Тюменская область, я люблю тебя!" рассказывает о ключевых достижениях области и объясняет, как формировался тюменский характер. В рейтинге региональных экспозиций наш стенд в разделе "Лучшая из лучших" лидирует с результатом 7 761 балл, на втором месте - Петербург на третьем - Иркутская область.