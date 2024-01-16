Музей Колокольниковых познакомит тюменцев с внучкой купца Собенникова

24 января в музее "Усадьба Колокольниковых" состоится встреча с внучкой купца первой гильдии Василия Собенникова – Инной Оровной Собенниковой.

Василий Алексеевич Собенников (1861-1939) – потомственный почётный гражданин города Кяхты, купец, чаеторговец, владелец кожевенного завода в Тюмени, соучредитель торгового дома "Собенников и братья Молчановы", меценат.

У Василия и Александры Собенниковых была большая семья, шестеро детей: Азелла, Глариоза, Нина, Александр, Александра и Ор. Инна Оровна – исследователь, краевед, изучает историю своей семьи, создает семейное древо и отражает эту информацию в своих научных работах.

В рамках встречи произойдет открытый процесс дарения предметов, которые принадлежали семье Собенникова. А также Инна Оровна поделится историями своей семьи, собранными ею годами, продемонстрирует авторский документальный фильм, источниками которого стали семейные архивы.

На встречу приглашаются историки, краеведы и все те, кому интересна история города и судьбы людей. Вход по предварительной записи по телефону: 8 (3452) 46-49-63 или по ссылке. Начало в 18:30.