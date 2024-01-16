Ямальцев поощряют деньгами за крепость семейных уз

Семейные пары ЯНАО, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет, поощряются спеуиальными выплатами. В прошлом году такие выплаты получили около 300 ямальских семей, сообщает пресс-служба губернатора.

Поддержка введена по поручению губернатора Дмитрия Артюхова более трех лет назад, размер выплаты равен количеству совместно прожитых лет.

В 2024 году одними из первых изумрудный юбилей отметила семья Коневых Геннадия и Татьяны из Шурышкарского района. Пара познакомилась в мае 1967 года в Благовещенске, где Татьяна училась в швейном училище, а Геннадий проходил военную службу во флоте. Свадьбу сыграли через два года. Геннадий после службы продолжил работать во флоте - был капитаном на судах Мужевского рыбкоопа. Трудовой стаж ямальца - более 35 лет. Татьяна тоже всю трудовую жизнь посвятила Мужевскому рыбкоопу - работала поваром, пекарем, продавцом. Ей присвоены почетные звания "Ветеран труда" и "Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа". За 55 лет совместной жизни Коневы воспитали двоих дочерей - Валентину и Наталью, четверых внуков - Максима, Марину, Ксению и Алису. В 2022 году родился первый правнук - Гордей. Изумрудную свадьбу юбиляры отметили в ЗАГСе, в кругу родных и близких. Свои поздравления им передал глава Шурышкарского района Олег Попов, а также представители Совета ветеранов Шурышкарского района.