Волонтёры-медики Тобольского района получат особые нагрудные знаки

В Тобольском районе появилась ещё одна муниципальная награда для школьников - нагрудный знак "Доброе сердце".

Награду предложил ввести глава района Леонид Митрюшкин, депутаты муниипальной думы инициативу администрации поддержали.

Отличительный нагрудный знак "Доброе сердце" будут вручать ученикам медклассов, волонтёрам, которые проявили особые способности в распространении идей и ценностей добровольчества и милосердия. Вручать награду будут не более чем двум волонтёрам-медикам в год. "Доброе сердце" даст ребятам дополнительные баллы при поступлении в Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова. Такое решение принято в рамках социального партнёрства администрации Тобольского района и медколледжа.