В Тюмени для детей участников СВО проведут VR-туры по местным заводам

Создатель виртуальных туров по заводам Евгений Худышкин обратился к депутату облдумы Ольге Швецовой с просьбой помочь в организации профориентационных уроков в школах на регулярной основе, на что депутат предложила опробовать проект на площадке Штаба общественной поддержки Тюменской области.

Проект под названием “В деле” продуман, на промышленных предприятиях Тюмени творческая команда снимает туры, которые рассказывают об устройстве производства и рабочих профессиях. Уже готовы экскурсии по трем заводам. В распоряжении команды - шесть пар VR-очков, занятие рассчитано на 12 ребят одновременно. "Мы готовы содействовать развитию кадрового потенциала региона, делать упор на профессии, которые необходимы с точки зрения экономики", — заявил Худышкин.

Ольга Швецова выразила интерес к идее тюменца. Она внимательно выслушала подробности задумки, оценила уже готовый тур по одному из тюменских заводов и пообещала посодействовать проекту. “Если вы хотите проводить уроки с применением VR-очков уже сейчас, мы можем предложить площадки Штаба общественной поддержки Тюменской области. Здесь достаточно места для подобной профориентационной работы. Пригласим на первое занятие ребят из семей участников СВО”, - заметила депутат.

Евгений выразил готовность приступить к реализации проекта в ближайшее время. Совсем скоро в Штабе общественной поддержки можно будет надеть VR-очки и прогуляться по предприятию.