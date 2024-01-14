Специалисты назвали продукты, которые помогут укрепить кости и суставы

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области при болях в суставах в рацион порекомендовали ввести льняное масло и рыбий жир. Они способствуют уменьшению воспалительных процессов в организме.

Влияет на это и регулярный прием продуктов с большим содержанием пищевых волокон – клетчатки. К примеру, кукурузных отрубей, семян чиа, чечевицы.

"В различных видах острого стручкового перца содержится вещество капсаицин. Однако больше всего его в чили. Вещество действует как обезболивающее – оно влияет на рецепторы, которые передают сигнал боли", - пояснили в ведомстве.

С возрастом повышается хрупкость костей. Все знают, что для их прочности важен кальций. Рекомендуется принимать 1 тыс. мг кальция в день, а для людей старше 50 лет – 1,2 тыс. мг. Влияет на здоровье и соотношение кальция и фосфора в пищевом рационе. Стоит добавить молочные продукты, свежие овощи и фрукты – особенно все виды капусты, морковь, репу. Также бобовые, грецкие орехи, тыквенные и подсолнечные семечки, растительные масла, сыры, яйца, печень, рыбу, включая сардины и лосось, сообщает Тюменская линия.