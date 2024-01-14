Рост зарплат в Тюменской области составил 17 процентов

По данным Росстата и Тюменьстата за январь-октябрь, уровень зарплат в Тюменской области на третьем месте в Уральском федеральном округе.

Согласно официальной статистике, в Тюменской области зафиксирован рост номинальной начисленной зарплаты. В октябре она составила 71 тыс. 028 рублей — на 17,1% больше, чем годом ранее. Напомним, что в сентябре средний заработок был на уровне 67 тыс. 773 руб.

Максимум пришелся на июнь — 73 тыс. 206 рублей. Однако эту сумму наверняка обгонят показатели декабря — они станут известны позже.

Средняя зарплата за 10 месяцев в регионе составила 68 тыс. 271 руб., на 14,3% больше, чем в тот же период 2022 года. В УрФО выше заработки в ЯНАО (144 тыс. 159 руб.) и ХМАО-Югре (104 тыс. 259 руб.), сообщает Вслух.ру.