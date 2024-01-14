В Тобольском районе работает SMART-амбулатория

В новой SMART-амбулатории села Байкалово Тобольского района успешно оказывается медпомощь местным жителям и пациентам из близлежащих населенных пунктов по полису ОМС. Персонал учреждения оказывает медицинскую помощь взрослым и детям, включая жителей сельских поселений в радиусе 114 километров. Общее количество пациентов составляет почти 4 тыс. человек. В SMART-амбулаториях есть все необходимое, чтобы проводить телемедицинские консультации, оформить электронную карту и т.д.

Ежедневно в амбулаторию обращается около 40 пациентов. С момента открытия в конце 2022 года, участкового терапевта посетили более 1,5 тыс. раз, а педиатра - более 5 тысяч. Число обращений к среднему медицинскому персоналу насчитывается почти 3,5 тысячи. материалов, измерение артериального давления и уровня кислорода в крови, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь Областной больницы №3 (г. Тобольск).