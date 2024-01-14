Тюменские автоинспекторы проведут экспресс-уроки безопасности

В морозную погоду сотрудники Госавтоинспекции будут проводить инструктажи дорожной безопасности и экспресс-уроки по ПДД для детей и их родителей в торговых центрах и детских поликлиниках.
Автоинспекторы уделят внимание правилам перехода улично-дорожной сети, в том числе по нерегулируемым пешеходным переходам, правилам перевозки детей в автомобилях, а также необходимости использования световозвращающих приспособлений в темное время суток.
В детских пройдут тренинги по безопасной перевозке детей в автомобилях, кроме того полицейские проведут рейды по безопасной перевозке детей у учреждений здравоохранения, сообщает ГИБДД Тюменской области.
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