Тюменские автоинспекторы проведут экспресс-уроки безопасности

В морозную погоду сотрудники Госавтоинспекции будут проводить инструктажи дорожной безопасности и экспресс-уроки по ПДД для детей и их родителей в торговых центрах и детских поликлиниках.

Автоинспекторы уделят внимание правилам перехода улично-дорожной сети, в том числе по нерегулируемым пешеходным переходам, правилам перевозки детей в автомобилях, а также необходимости использования световозвращающих приспособлений в темное время суток.

В детских пройдут тренинги по безопасной перевозке детей в автомобилях, кроме того полицейские проведут рейды по безопасной перевозке детей у учреждений здравоохранения, сообщает ГИБДД Тюменской области.