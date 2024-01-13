Тюменская область – лидер по числу бракосочетаний

По данным Росстата, в январе-октябре 2023 года в регионе сыграли 10 тысяч 8 свадеб. В абсолютных числах это третье значение в УрФО: лидируют Свердловская и Челябинская область.

На 1000 человек населения в Тюменской области пришлось 7,5 бракосочетаний. Это самое высокое значение в УрФО. По 7,3 — в Свердловской области и ЯНАО. В России в целом — 6,6 бракосочетаний на 1000 человек.

Всего за 10 месяцев в УрФО создано 71 тыс. 959 новых семей, в России в целом — 800 тыс. 367 семей, сообщает Вслух.ру.