Любители искусства могут посетить выставку "Палитра Ишима"

Ценители искусства успевают посмотреть работы художников, представленные на ежегодной выставке "Палитра Ишима" в арт-галерее по адресу: ул. Луначарского, 62. Это 22-я по счету экспозиция старейшего проекта, рассказала искусствовед Ишимского музейного комплекса Юлия Лузина.

"Палитра Ишима" — старейший художественный проект Ишима и Ишимского района. Он более 20 лет объединяет художников как самодеятельных, так и профессионалов. В 2023 году на суд жюри представили более 200 работ. Принимать участие в выставке могут не только жители Ишима, но и люди, которые приезжают в город и вдохновляются им. Шанс найти своего зрителя дают не всем, но многим, говорит Юлия Лузина. Для многих начинающих художников — это точка роста. Показывая свои работы, они могут пообщаться с профессионалами и получить конструктивную критику, сообщает Тюменская линия.

"Мы в качестве председателя жюри всегда приглашаем профессионала. Он дает комментарии желающим. Это немаловажно, поскольку мнение профессионала зачастую самое ценное для художника. В этот раз это была член Ассоциации искусствоведов, преподаватель Тюменского государственного института культуры, большой ценитель искусства Екатерина Филимонова. За неделю до открытия она отсмотрела все работы, оценила наших художников достаточно высоко. У нее было решающее слово", — дополнила искусствовед Ишимского музейного комплекса.