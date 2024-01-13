В Ярковском районе активно ведется профориентационная работа со школьниками

В прошлом году в план работы со школьниками включили цикл экскурсий в тюменскую областную больницу №24 (с. Ярково). Их проводили главный врач Азат Кинчагулов и специалисты клинико-диагностической лаборатории. Главврач рассказал о больнице и планах на будущее, отдельно остановился на программе целевого обучения и необходимых специальностях для учреждения. Старшеклассники с интересом рассматривали различные биоматериалы под микроскопами, закрепляя азы биологии, знакомились с медицинским оборудованием и даже смогли опробовать себя в роли лаборантов.

"Впечатления позитивные - поделилась преподаватель биологии Тамара Осинцева, - Детям было интересно, познавательно и доступно. После экскурсии у нас уже появились пять желающих связать свою профессиональную жизнь с медициной".

В 2023 году кадровый состав учреждения пополнился на девять молодых специалистов. В него вошли два врача, два фельдшера ФАПов, один фельдшер СМП и три медицинские сестры, сообщила Альбина Алимова, пресс-секретарь ОБ № 24 (с. Ярково).