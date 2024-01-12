Тюменцы смогут почтить подвиг ленинградцев в конкурсе "Бессмертный город"

17:02 11 января 2024
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27 января 2024 года исполнится 80 лет полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. в Тюмени этой дате посвятили областной онлайн-конкурс чтецов "Бессмертный город".

Поучаствовать в конкурсе приглашают любителей и мастеров художественного слова от 14 лет и старше. Ознакомиться с положением и подать заявку на участие можно на сайте ДНК "Строитель" с 13 по 29 января. Конкурс проводится для сохранения исторической памяти о подвигах народа в годы Великой Отечественной войны и преемственности поколений.

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